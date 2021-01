Cristiano Ronaldo miglior bomber della storia del calcio? Non per la Federazione della Repubblica Ceca, che ha pubblicato sull'account social un video per dimostrare che Josef Bican ha segnato più reti del portoghese della Juventus, che contro il Napoli ha siglato il gol numero 760 della carriera. Per avvalorare la propria tesi, la Federcalcio di Praga ha interpellato Jaroslav Kolar, capo del comitato di Storia e Statistica della Federazione. Secondo lo statistico ceco, Josef Bican vanta un totale di 821 reti in partite ufficiali, ovvero 61 in più di CR7: "Questo significa che Cristiano Ronaldo non è ancora il miglior marcatore nella storia del calcio e deve ancora lavorare per rompere questo record", ha detto.