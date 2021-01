A segno nel finale di Juve-Sassuolo, Cristiano Ronaldo è entrato una volta di più nella storia grazie al suo 759° gol in carriera. Agganciato il leader assoluto Bican tra i migliori marcatori di tutti i tempi, dopo che il portoghese aveva staccato Pelé (che rivendica le reti non ufficiali). Considerando invece tutti i gol segnati nelle competizioni ufficiali, CR7 è 1° in attesa della vetta solitaria. Ecco la top 10

JUVENTUS-SASSUOLO 3-1, GOL E HIGHLIGHTS