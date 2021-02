Mondiale per club, le squadre e il calendario gare

Dal 4 all'11 febbraio si disputerà in Qatar il Mondiale per club: a rappresentare l’Europa ci sarà il Bayern Monaco, vincitore dell’ultima edizione della Champions League. Il calendario completo della competizione con date e orari

Conto alla rovescia per l'inizio del Mondiale per club ormai iniziato: la competizione – inizialmente prevista nel mese di dicembre 2020 ma rinviata a febbraio 2021 a causa della pandemia da Covid-19 – prenderà il via il 4 febbraio e terminerà l'11 dello stesso mese, giorno della finalissima. Sei le squadre partecipanti: a rappresentare l’Europa ci sarà il Bayern Monaco, vincitore dell’ultima edizione della Champions League, i messicani del Tigres (vincitori della CONCACAF Champions League 2020), i brasiliani del Palmeiras detentori della Copa Libertadores, i coreani dell’Ulsan Hyundai (vincitori della AFC Champions League 2020), i qatarioti dell’Al Duhail (squadra campione del Qatar) e gli egiziani dell'Al Ahly (vincitore della CAF Champions League 2020). Nelle scorse settimane ha annunciato di non partecipare alla competizione l'Auckland City, squadra neozelandese, a causa delle misure restrittive dettate dal Covid.