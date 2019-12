Liverpool-Flamengo 0-0, risultato in diretta LIVE: Firmino spreca, B. Henrique pericoloso

I Reds cercano il primo titolo mondiale della loro storia nel match contro i brasiliani, remake della finale intercontinentale del 1981. In quella occasione il Flamengo vinse 3-0, ma ora il Liverpool è favorito. Equilibrio nel primo tempo a Doha: i Reds meglio all'inizio (occasioni per Firmino e Keita), poi il ritorno dei brasiliani. Intanto nella finalina per il terzo posto vittoria del Monterrey ai rigori contro l'Al Hilal di Giovinco