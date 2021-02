Il club tedesco, impegnato da lunedì nel Mondiale per Club, ha raggiunto Doha soltanto in mattinata: la partenza del volo, inizialmente prevista per le 23.30, è stata ritardata di oltre 9 ore. Rummenigge: "Danno enorme, ci sentiamo presi in giro"

Non comincia certo nel migliore dei modi l’avventura del Bayern Monaco al Mondiale per Club in programma a Doha. I vincitori dell’ultima Champions e rappresentanti dell’Europa debutteranno nel torneo lunedì, partendo direttamente dalla semifinale contro gli egiziani dell’Al-Ahly, motivo per cui dopo l’impegno di ieri sera in Bundesliga (vittoria per 1-0 in casa dell’Hertha) si erano subito imbarcati su un aereo per Doha.

9 ore di attesa

Un viaggio che si è rivelato una vera odissea, se è vero che il decollo era previsto inizialmente per le 23.30 ma è avvenuto soltanto alle 9.15 del mattino dopo a causa di ritardi dovuti alle autorizzazioni sulla sicurezza. Un disagio enorme, con la squadra che si è vista dapprima negare il decollo da Berlino direttamente per Doha e poi ha dovuto attendere anche il cambio di equipaggio, dopo lo scalo a Monaco. Così, sui social del club, dopo le prime foto dei giocatori sorridenti e convinti di essere in partenza, si sono susseguiti comunicati stizziti con cui il Bayern manifestava la propria rabbia.



“Dopo che il permesso di decollo da Berlino venerdì sera è stato negato, la partenza dell'FC Bayern per la Coppa del Mondo per club FIFA dopo la partita di Bundesliga con l'Hertha è stata ritardata di oltre sette ore”, scrive inizialmente il club, per poi aggiornare così: “Invece di decollare poco prima della mezzanotte come inizialmente previsto, l'aereo con a bordo la squadra non è stato autorizzato a decollare fino alle 7 del mattino”. A causa della nottata insonne, però, “è stato necessario cambiare l'equipaggio e l'aereo ha dovuto fare scalo a Monaco. Da lì, l'aereo è decollato per Doha alle 9.15”.

Rummenigge: "Presi in giro"

Per tutti ha parlato poi Karl-Heinze Rummenigge, ad del Bayern, che alla Bild ha dichiarato: “Ci sentiamo presi in giro dalle autorità responsabili. Non hanno idea di quale danno abbiano arrecato alla nostra squadra”.