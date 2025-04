L'attaccante 28enne è morto in Cina dopo esser precipitato dall'undicesimo piano del palazzo in cui abitava. A tal proposito, è stata aperta un'inchiesta per capire se si è trattato di un gesto volontario o di un crimine

È stata aperta un'inchiesta in Cina sulla morte di Aaron Boupendza, attaccante 28enne gabonese dello Zhejiang ad Hangzhou, precipitato dall'undicesimo piano del palazzo dove abitava. Le circostanze sono ancora tutte da chiarire e sono in corso indagini per capire se si è trattato di un gesto volontario o anche di un crimine. Il gabonese, dopo aver iniziato la sua carriera in Francia, nel 2020 è stato protagonista in Turchia con la maglia dell'Hatayspor, diventando capocannoniere della Super Lig nella stagione 2020-21. Poi, il passaggio all'Al Arabi, con cui ha vinto la Qatar FA Cup, e all'Al Shabaab nella Saudi Pro League. Infine, prima del suo trasferimento in Cina dello scorso gennaio, ha giocato negli Stati Uniti con l'FC Cincinnati e in Romania con il Rapid Bucarest.