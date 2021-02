Con una doppietta del solito Lewandowski i tedeschi vincono la semifinale contro l’Al Ahly e raggiungono in finale i messicani del Tigres: giovedì, alle 19, la gara per il titolo

Sarà Bayern Monaco-Tigres la finale del Mondiale per Club 2021. Dopo l’impresa dei messicani, che superando in semifinale il Palmeiras sono diventati la prima squadra nella storia appartenente alla CONCACAF a qualificarsi alla finale del Mondiale per club, il Bayern Monaco ha rispettato il pronostico battendo 2-0 gli egiziani dell’Al Ahly, campioni d’Africa in carica.



La firma è sempre la solita, quella di Lewandowski, autore di una doppietta, con il gol che indirizza la gara al 17’ e quello che la chiude nel finale. Nel mezzo, nessun rischio particolare per i bavaresi, che però, dopo un primo tempo dominato, hanno abbassato il ritmo consentendo agli egiziani di restare in gara fino a 5' dalla fine, finché Lewandowski non ha permesso a Flick di tornare a respirare, spingendo in rete di testa un morbidissimo cross di Sané dalla destra.



Giovedì, alle 19, i detentori della Champions cercheranno di aggiungere un nuovo trofeo alla loro bacheca, dopo che nella stagione sportiva in corso hanno già conquistato Supercoppa europea (2-1 sul Siviglia) e Supercoppa di Germania.

AL AHLY-BAYERN MONACO 0-2

17’ e 85' Lewandowski



AL AHLY (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Banoun, Ashraf (70’ Dieng), Maaloul (28’ Ibrahim); Fathi, Al Sulaya; El Shahat (69’ Mohsen), Kafsha, Taher Mohamed (83' Sherif); Kahraba (69’ Bwalya). All. Mosimane



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng (77’ Sule), Alaba, Davies; Kimmich, Marc Roca (69’ Tolisso); Coman (78’ Musiala), Muller (62’ Choupo-Moting), Gnabry (62’ Sané); Lewandowski. All. Flick