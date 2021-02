Talento, umiltà e personalità. Sono gli ingredienti principali che servono a un giovane per avere fiducia e farsi spazio subito tra i grandi. Chi sono gli Under 19, nati non prima del 2002, che hanno totalizzato il maggior minutaggio nei top-5 campionati europei? Nella top 20, stilata con i dati di Transfermarkt, sono presenti due giocatori della Serie A