L'appuntamento, Thuram stasera a "23"

Il razzismo spiegato in maniera diretta e franca dall'ex campione francese. Non si risparmia Thuram: "Il calcio pensa solo all'immagine". E poi Pirlo e la Juve, il Parma e il calcio ai tempi del Covid. La lunga intervista esclusiva in onda stasera alle 23 su Sky Sport 24

Una lunga intervista esclusiva all'ex difensore francese andrà in onda questa sera nell'approfondimento "23", condotto da Marco Cattaneo stasera in compagnia di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti, in onda su Sky Sport 24. Tanti i temi trattati dal campione che in Italia ha vestito le maglie di Parma e Juventus. Nell'intervista, realizzata da Alessandro Alciato, Thuram parla di razzismo, un tema a lui molto caro e lancia un messaggio diretto: "Il mondo del calcio non vuole veramente sconfiggerlo, ma solo dare una buona immagine di sè". E anche di Juventus e del suo giovane allenatore. "A Pirlo serve tempo, non si diventa grandi allenatori alla prima esperienza. Anche Zidane, quando ha preso il Real, aveva già allenato nelle giovanili e aveva fatto il secondo di Ancelotti e Mourinho".

Appuntamento stasera alle 23 sul canale 200 di Sky.