Chiusa l'inchiesta sull'esame "farsa" per la conoscenza della lingua italiana sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia nel settembre 2020. La notizia è stata riportata dall'Ansa. La procura di Perugia ha infatti notificato l'avviso di conclusione indagini all'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, all'allora direttore generale Simone Olivieri, alla professoressa Stefania Spina e all'avvocato Maria Cesarina Turco. Falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio i reati ipotizzati a vario titolo. Luis Suarez, ex attaccante del Barcellona e attualmente all'Atletico Madrid, aveva sostenuto l'esame a settembre 2020 per ottenere la cittadinanza italiana.