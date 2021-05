Una chicca direttamente dallo studio pre-partita di Champions di Sky: Costacurta serve un assist a Fabio Capello affermando che i più grandi allenatori sono molto scaramantici. La replica di Don Fabio ("Sìsì, io entravo sempre in campo dietro il numero 8") scatena il ricordo di Billy: "Per sbaglio una volta entrai dietro Desailly, sentii una spallata che quasi mi ritrovai per terra". Di Canio: "C'ero anch'io, il Mister si era pure infuriato!"