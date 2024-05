"Abbiamo portato a casa un pari importante. Alla fine in un minuto abbiamo regalato due palle facili, è stato bravo Szczesny". Massimiliano Allegri tira un sospiro di sollievo dopo l’occasione fallita da Abraham al 94’ e riesce persino a scherzarci su, nonostante al momento si fosse arrabbiato parecchio, lasciando il campo prima del fischio finale, gettando la giacca a terra: “Rivedendo il tiro di Abraham mi sono spaventato, anche se era il replay”. “Ora pensiamo alla gara di domenica, domenica c’è il match ball”, ha continuato: vincendo contro la Salernitana, infatti, la Juventus avrebbe la certezza del posto in Champions nella prossima stagione. “Per il futuro la società valuterà la rosa, poi un’ottima base c’è, anche per caratteristiche dei singoli giocatori. In questo momento siamo vicini alla Champions e c’è questa bellissima finale di Coppa da giocare".

