Se l’1-1 contro la Juventus non lo può certo soddisfare del tutto, Daniele De Rossi cerca di guardare i lati positivi nel fare il bilancio della gara: "Abbiamo fatto un'ottima partita, se penso che 48 ore fa eravamo incerottati dopo il Leverkusen. Stiamo facendo una rincorsa e i pareggi non ci fanno molto piacere, ma sono contento di vedere come i ragazzi si aiutano e del loro approccio. Con un pizzico di fortuna in più potevamo vincerla: loro sono veramente forti, va dato anche il merito agli avversari. Nella ripresa entrambe volevano vincere, noi abbiamo il difetto di spaventarci quando subiamo qualche occasione importante. Non deve accadere, non ci aiuta allungarci”. E ora, dopo il ritorno di Europa league contro il Bayer Leverkusen, si tornerà a pensare al campionato: “Domenica a Bergamo avremo un solo risultato a disposizione, non possiamo permetterci di arrivare al recupero tra Atalanta e Fiorentina e stare lì a guardare. Per loro sarebbe una finale. Giocarla così lontana falsa un po' tutto quanto, però ci obbliga a fare calcoli diversi". De Rossi ha commentato poi l'episodio del fallo di Weah su Paredes, che poteva costare un secondo giallo all'attaccante della Juventus. "Colombo è un arbitro bravissimo, ha arbitrato bene, ma Weah meritava il secondo giallo. Lui era il quarto uomo a Napoli e Cristante ha preso il giallo per un fallo simile e io mi sono arrabbiato. Torniamo sempre allo stesso discorso: o è sempre o è mai. Si chiama imprudenza, no? Quando cerchi la palla e non la trovi, per me comunque è un bravo arbitro, è un errore pesante ma ci può stare".

