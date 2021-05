Durante i festeggiamenti per la promozione in seconda divisione, Bahri Can Avci (difensore classe 1992 del Kocaelispor) è precipitato dal bus scoperto, mentre stava attraversando una galleria molto bassa. Il calciatore è stato trasportato in ospedale, ma non ha riportato gravi conseguenze: "Grazie a Dio sto bene, ho solo qualche cicatrice e un problema alla schiena"

Una festa che ha rischiato di trasformarsi in tragedia: è quanto accaduto al Kocaelispor, formazione turca che nella nottata di venerdì stava festeggiando la promozione in seconda divisione, in seguito alla vittoria per 4-0 nella finale play-off contro il Sakaryaspor. I giocatori del club hanno celebrato il successo a bordo in un pullman scoperto, che ha cominciato a girare per le vie di Izmit (città turca di provenienza del Kocaelispor), non considerando che di lì a breve si sarebbero trovati a dover attraversare una galleria molto bassa. I presenti sul pullman si sono abbassati come hanno potuto per evitare l'impatto con il tunnel, ma due calciatori sono rimasti feriti, di cui uno (Bahri Can Avci) è addirittura caduto dal pullman in corsa, atterrando sull'asfalto in modo molto violento. A quel punto il veicolo è stato immediatamente fermato e per il difensore classe 1992 è stato necessario l'intervento dell'ambulanza, che lo ha trasportato in ospedale per sottoporlo a tutte le cure mediche del caso.