Il focolaio di Covid-19 scoppiato nel ritiro del Venezuela ha costretto il Ct José Peseiro a rivoluzionare la squadra che, appena pochi giorni fa, era scesa in campo contro l'Uruguay nel match di qualificazione ai Mondiali. Il primo a rendere noto l'esito del tampone è stato il capitano del Venezuela, Tomas Rincon : "Mi dispiace di non poter rappresentare il mio Paese - ha scritto il centrocampista del Torino su Instagram - Ma devo dare priorità alla mia salute e a quella di chi mi sta attorno".

In totale, stando a quanto comunicato dalla Federcalcio venezuelana, il numero dei calciatori attualmente positivi è di otto , tutti titolari nell'ultima partita disputata. Altre positività sono state registrate nello staff. Le defezioni hanno costretto il Venezuela ad effettuare delle convocazioni "parallele" . In Brasile, infatti, è arrivato un gruppo di quindici giocatori chiamati all'ultimo istante dal commissario tecnico Peseiro. La Conmebol, proprio in virtù di questo caso, ha concesso a tutte le nazionali di poter effettuare un numero illimitato di sostituzioni nella lista per motivi sanitari.

"Brasile? In campo undici che non hanno mai giocato insieme"

leggi anche

I protagonisti della Copa America: tutte le rose

Una situazione d'emergenza che, però, non fermerà l'inizio della Copa America. E il Venezuela avrà subito l'ostacolo più difficile, il Brasile campione in carica: "Giocheremo con undici calciatori che non hanno mai giocato insieme. Lotteremo con dignità, sacrificio e intensità, sapendo che è molto difficile - ha spiegato il Ct Peseiro nella conferenza stampa della vigilia - La nostra più grande virtù è la forza che ha questo gruppo. Ognuno deve mettere da parte l'individualità e il proprio ego a favore del collettivo. Il giocatore principale in Venezuela è la squadra. Dobbiamo voltare pagina per essere mentalmente forti".