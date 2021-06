Brasile, è subito Neymar show: assist e gol

Neymar trascina il Brasile al successo contro il Venezuela nell'esordio in Copa America. Il fuoriclasse del PSG, assente due anni fa per infortunio, protagonista con assist e gol. Neymar sale a quota 67 reti con la maglia della nazionale, a -10 da Pelé

Dopo aver saltato il torneo vinto nel 2019, la stella del Paris Saint Germain ha dominato la notte del debutto della Seleção contro il Venezuela.

La scorsa Copa América è stata del Brasile, ma non di Neymar, e allora stavolta Neymar vuole prendersi quello a cui ha dovuto rinunciare nel 2019 per infortunio.

È stata la sua notte quella del debutto della Seleção contro il Venezuela decimato dal Covid. Suo il corner da cui è nato il gol di Marquinhos, il gol del 2-0 e l'assist per Gabigol per il 3-0 finale.

Neymar, a quota 67, è a dieci gol dal record in nazionale di Pelé, ma soprattutto Neymar è spettacolo e concretezza, in un assist che canta per Richarlison e nella freddezza del rigore perfetto per chiudere la partita.

In una notte cade l'ultima nazionale sudamericana che non aveva mai perso contro Neymar e che non aveva mai subito gol da lui. In una notte comincia la corsa del Brasile per la sesta Copa América su sei ospitate nel proprio territorio. A differenza di due anni fa non c'è la torcida. Ma c'è Neymar.