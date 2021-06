Colombia, esordio vincente: 1-0 all'Ecuador

La Colombia non fallisce la gara d'esordio in Copa America e batte di misura l'Ecuador: finisce 1-0, gol decisivo di Edwin Cardona nel primo tempo. Tre punti e primo posto in classifica insieme al Brasile

La Colombia batte l' Ecuador e risponde al Brasile, appaiandolo a quota 3 punti in vetta al girone B della Copa America. Ai Cafeteros basta un gol nel primo tempo di Cardona per ottenere un successo importante all'esordio nel torneo. Solo due gli 'italiani' lanciati in campo dal Ct Rueda, che ha schierato Ospina in porta e Juan Cuadrado esterno di centrocampo. Solo mezz'ora nel secondo tempo per Duvàn Zapata, mentre Luis Muriel ha guardato i suoi compagni dalla panchina.

ECUADOR (4-4-2): Ortiz; An. Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñan; Plata (69' Ay. Preciado), Mendez, M. Caicedo (80' Diaz), Martinez (59' Mena); Valencia, Estrada (69' J. Caicedo). All. Alfaro

approfondimento

Brasile, buona la prima: 3-0 al Venezuela

Gara abbastanza equilibrata, senza troppe emozioni. Ospina sventa un pericolo nei primi minuti, anticipando Valencia in uscita bassa a pochi passi dal gol. La Colombia esce fuori alla distanza e si rendere pericolosa soprattutto sulle palle inattive. Prima ci prova Yerry Mina, con un colpo di testa che si perde alto. Poi, al 42', arriva il gol: scambio su punizione tra Cuadrado e Cardona, quest'ultimo s'inserisce in area e riceve la sponda di Borja e batte Ortiz con un tiro di destro in diagonale. Bel gol e Colombia in vantaggio a fine primo tempo. Nella ripresa la squadra di Rueda gestisce la partita e, nelle difficoltà, ci pensa Ospina a difendere il vantaggio con una bella deviazione su una punizione di Estupiñan. Buona la prima, quindi, per la Colombia, che batte l'Ecuador e inaugura con una vittoria il suo percorso in Copa America.