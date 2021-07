“Questa Italia è bella da vedere e concreta, come Roberto Mancini”

Cannavaro ha poi speso belle parole per l’Italia di Mancini. Una Nazionale in cui rivede lo spirito giusto e la voglia di stare insieme. Ciò che è sempre stato la forza dell’Italia: "In tutte le nazionali in cui sono andato c’è sempre stato uno spirito eccezionale. La nostra forza è sempre stata il gruppo. Mancini è stato bravo non solo a far giocare bene la squadra, ma a costruire un gruppo di ragazzi che hanno un solo obiettivo: vincere e divertire. Guardiamo gli ultimi minuti contro il Belgio: eravamo in vantaggio, ma Mancini ha tolto Immobile e ha messo Belotti, ha tolto Chiesa e ha messo Berardi. Ha voluto lanciare il messaggio che dovevamo comunque continuare a giocare come sapevamo fare nonostante fossimo in vantaggio e mancassero pochi minuti. Non è la prima volta che fa così. L’allenatore, con le sue mosse, è quello che indirizza la squadra: Mancini lo sta facendo egregiamente e si vede. Il modo di giocare dell’Italia rispecchia Roberto: è bello da vedere e concreto. Sono contento dei risultati che stanno ottenendo, perché veniamo da una grande delusione e il nostro movimento calcio aveva bisogno di un’immagine così". In seguito, Cannavaro ha commentato anche il gol di Insigne: "Quando l’ho visto partire speravo che tirasse a giro. È il suo colpo. Lorenzo è cresciuto tanto in questi anni. Sta esprimendo un calcio di altissimo livello: è arrivato anche lui all’età giusta a questo Europeo. La prestazione di ieri è stata incredibile, in fase offensiva e difensiva. Lui in questo periodo sta esprimendo grande calcio".