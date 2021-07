Ogni promessa è debito e il Ct della Nazionale Roberto Mancini lo sa bene. Soprattutto quando questa viene fatta a degli amici di vecchia data, quelli bolognesi che lo accompagnano da decenni e che lo conoscono da prima che il calcio gli regalasse successo e vittorie. Persone con una lunga memoria, che lo ricordano ragazzo promettente, calciatore di talento e allenatore in grado di conquistare trofei sia in Italia che in giro per l’Europa. È a loro che Mancini ha fatto una promessa speciale, mesi prima che il trionfo azzurro a Wembley diventasse realtà: “La promessa? Se vinciamo gli Europei andiamo tutti a Lauria, ma in pullman!”, ripete il Ct della Nazionale, non molto convinto e ben consapevole del viaggio complicato che lo aspetta per arrivare fino in Basilicata. La cittadina lucana, distante 755 km dal capoluogo emiliano, è anche il paese d’origine di Massimo e Domenico - gemelli trapiantati a Bologna che da anni frequentano Mancini e che già in passato, nel novembre 2019, erano riusciti a portarlo proprio a Lauria come ospite d’onore della “Festa dello Sport”.