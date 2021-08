Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale agli Europei che è costata il posto a Frank De Boer, l'Olanda ha deciso di affidarsi nuovamente a Louis Van Gaal: per l'ex allenatore di Ajax, Barcellona e Manchester United si tratta del terzo ritorno alla guida della nazionale olandese Condividi:

Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale degli Europei e il successivo esonero di Frank De Boer, l'Olanda ha deciso di affidarsi nuovamente a Louis Van Gaal. Il 69enne allenatore, che ha già guidato la nazionale in due precedenti occasioni, è infatti il nuovo commissario tecnico degli Oranje. Per Van Gaal si tratta dunque della terza esperienza, dopo aver guidato l'Olanda in due differenti periodi dal 2000 al 2002 e dal 2012 al 2014, prima di passare sulla panchina del Manchester United, per quella che rimane la sua ultima esperienza da allenatore. Cinque anni di stop per lui, esonerato dai Red Devils nel 2016, prima di ritornare in sella sulla panchina dell'Olanda. I primi appuntamenti che lo attendono saranno le tre gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Norvegia, Montenegro e Turchia, che l'Olanda giocherà nel prossimo mese di settembre.

Il passato di Van Gaal da ct dell'Olanda approfondimento Dal Mondiale 'bucato' all'Eurogloria:chi come noi? Allenatore rivoluzionario, Van Gaal è stato in grado di vincere nella sua carriera una Coppa Uefa (1992), una Champions League (1995), una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale durante il suo periodo alla guida dell'Ajax tra il 1991 e il 1997. Allenatore anche di Barcellona, AZ Alkmaar, Bayern Monaco (con il quale ha conquistato la finale di Champions nel 2010, persa contro l'Inter) e Manchester United, Van Gaal ha già guidato la nazionale olandese in due occasioni. Tra il 2000 e il 2002, dove però fallisce la qualificazione ai Mondiali 2002 e viene rimpiazzato da Dick Advocaat, e tra il 2012 e il 2014, con la sua esperienza che si concluderà con l'eliminazione in semifinale ai Mondiali disputati in Brasile e il terzo posto conquistato nella finalina proprio contro i padroni di casa (vittoria per 3-0). Tocca dunque nuovamente a Van Gaal provare a risollevare le sorti della nazionale olandese, abbattuta dopo il ko subito agli ottavi di finale degli Europei contro la Repubblica Ceca che è costato il posto a Frank De Boer.