Nelle qualificazioni al Mondiale del 1986 l’Olanda arrivò seconda con l’Austria nel proprio girone. A quel tempo non si teneva conto dello scontro diretto (favorevole agli austriaci) ma ‘solo’ dei gol totali segnati nel girone. Olandesi che però dovettero passare per i playoff di qualificazione contro il Belgio. Dopo la sconfitta 1-0 a Bruxelles, l’Olanda trovò il successo casalingo ma per 2-1. Decisivo quindi il gol di Grun a 5 minuti dalla fine. Per la regola dei gol segnati in trasferta, l’Olanda non riuscì a qualificarsi al Mondiale