Se Christian Eriksen può sorridere alla vita e coltivare la speranza di tornare a giocare a calcio lo deve soprattutto a Simon Kjaer e ai medici della nazionale danese, cioè le prime persone che lo hanno soccorso dopo l'arresto cardiaco in Danimarca-Finlandia dello scorso 12 giugno. Dalla festa di Copenaghen per l'esordio della nazionale di casa agli Europei agli interminabili minuti di terrore dopo il malore del centrocampista dell'Inter. Le lacrime della moglie Sabrina, l'immagine straziante dei giocatori in cerchio a protezione del compagno e, infine, la fotografia della speranza di un Eriksen, cosciente, che lascia in barella il campo. Due mesi dopo l'Uefa ha deciso di premiare Kjaer e i dottori della nazionale danese con il President's Award 2021, riconoscimento che la federazione calcistica europea assegna ogni anno a chiunque si distingua in modo positivo all'interno del calcio. Il mondo del pallone ringrazia così quelli che sono stati ribattezzati "gli eroi di Copenaghen" e lo stesso Eriksen ha voluto omaggiarli con un messaggio diffuso dalla Uefa.