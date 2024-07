Il difensore raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra dell'Arsenal in America, dove i "gunners" sono in tournée. Visite mediche a Londra previste per sabato 27 luglio, mentre la firma avverrà proprio negli Stati Uniti: operazione complessiva da 50 milioni di euro e a guadagnarci, oltre al Bologna, saranno anche Basilea e Roma

