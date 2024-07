Potrebbe essere in Italia ( di nuovo ) il futuro di Matija Nastasic . Il difensore classe 1993, svincolato dopo l'ultima esperienza al Maiorca , è entrato nel mirino di Torino e Udinese . I granata, in particolar modo, devono di fatto reinventare il proprio reparto difensivo dopo l'addio di Buongiorno (andato al Napoli ) e quelli di Ricardo Rodriguez e Djidji , entrambi via alla scadenza del contratto .

Nastasic, i numeri in stagione

In caso di ritorno in A, per Matija Nastasic si tratterebbe della terza volta nel nostro campionato dopo le prime due esperienze con la Fiorentina, prima nel 2011 e poi nel 2021. Complessivamente per lui sono state 36 le presenze in maglia viola, con uno score di due reti totali. Perno difensivo del Maiorca, nell'ultima stagione spagnola è sceso in campo in 32 occasioni: anche un trofeo solo sfiorato per il serbo, sfumato ai rigori in finale di Coppa del Re contro l'Atletic Bilbao.