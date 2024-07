Intervista a Sky da parte dell' amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci . Il dirigente, al microfono di Marco Nosotti, ha fatto il punto sul mercato, tra chi potrebbe arrivare e chi invece è già partito: "Una volta che Zirkzee ci ha comunicato il desiderio di voler andare via abbiamo provato a trattenerlo trovando anche l'accordo con il Bayern Monaco , ma poi ci siamo mossi. Le scelte sono frutto del lavoro di un anno con tante partite visionate. Dallinga ci sembrava l'opzione migliore, ha preferito l'Italia a tante opzioni. Lui è un finalizzatore, tanti gol in Francia e speriamo lo faccia anche a Bologna".

"Sogno di portare un trofeo al Bologna"

Prime settimane di lavoro per la squadra agli ordini di Vincenzo Italiano: "Ci è piaciuto il lavoro fatto fino a oggi, a Firenze ha fatto molto bene. Empatico, non sarà facile trasmettere le sue emozioni visto che veniamo da una stagione esaltante, da un risultato storico. Proposta tecnica diversa che necessita di tempo, ma il clima e la voglia di crescere c’è. E il progetto tattico è comunque simile". E sugli obiettivi: "Ci vogliono entusiasmo e tanto lavoro. L’applicazione dello scorso anno va ripetuta anche in questa stagione. Le motivazioni ci sono, il gruppo tecnico è rimasto lo stesso. Partita dopo partita vogliamo essere rompiscatole in Champions League. Il mio sogno è portare un trofeo a Bologna. Sulla carta quello possibile sembra la Coppa Italia. Non lo dico più, perché poi non si realizza".