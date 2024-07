Intesa economica con Dovbyk, con gli agenti del giocatore ancora in città e che fanno da tramite con il Girona per arrivare all'intesa: offerta da circa 32 milioni di euro più bonus con l'attaccante che ha dato totale apertura al trasferimento. Soulé atteso invece in città nel weekend dopo essere rimasto in panchina (e in tuta) nell'amichevole dei bianconeri contro il Norimberga

La Roma continua a lavorare su due fronti sul mercato e non ha intenzione di fermarsi. I giallorossi sono infatti vicini all’accordo economico con l’entourage di Artem Dovbyk. L'attaccante vuole la Roma, ha dato priorità e ha l'accordo con i giallorossi. Gli agenti (ancora in città) stanno facendo da "tramite" tra Girona e Roma per arrivare all'intesa definitiva tra i due club, con l'Atletico Madrid che non molla la presa ma con Dovbyk che di fatto preferisce il progetto giallorosso rispetto a quello degli spagnoli. La Roma mette sul piatto circa 32 milioni di euro più bonus per uno dei principali protagonisti dell’ultima stagione di Liga: 41 le partite disputate nel corso della passata stagione, con 25 gol e 10 assist chiudendo al primo posto nella classifica marcatori. Intanto a ukrfootball.ua, l'agente dell'attaccante ha parlato così: "L'Atletico è un grande club, ma qui non abbiamo visto un progetto serio per Artem, e la loro offerta in termini finanziari è significativamente inferiore alle offerte di altri club interessati al capocannoniere della Liga".