"Sono innamorato del Psg ed è per questo che cerco sempre di dare il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata data". Giura amore al Paris Saint Germain Marco Verratti, che ormai è diventato una colonna del club parigino. Arrivato all'ombra della Tour Eiffel nell'estate del 2012, il centrocampista centrale non ha intenzione di cambiare squadra: "Ero un ragazzino quando sono arrivato, venivo da un piccolo paese di provincia e qui ho trovato tutto - racconta a France Info. Era tutto incredibile, sono diventato uomo, ho trovato l'amore e i miei figli sono nati qui. Tutto ciò che ho vissuto qui mi lascerà ricordi indelebili".