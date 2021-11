È successo durante una partita di FA Trophy, in Inghilterra, tra Marine e Dunston. Un giocatore della squadra ospite, che di mestiere fa l'elettricista, si è messo a riparare la scatola dei fusibili dell'impianto. I riflettori, infatti, avevano smesso di funzionare durante il match. C'era il grande rischio che la partita non potesse concludersi, ma il pronto intervento del calciatore-elettricista ha risolto la situazione. Si chiama Phil Turnbull, ha 34 anni

Il fischio finale della partita giocata sabato tra Marine Football Club e Dunston, valevole per la FA Trophy (la competizione equivalente della FA Cup riservata ai club semiprofessionistici), è arrivato con un ritardo di circa cinquanta minuti. La causa è legata a un guasto tecnico ai riflettori dell'impianto sportivo che verso la fine del primo tempo hanno smesso di funzionare. Durante l'intervallo, l'arbitro aveva dato l'ultimatum ai due club: nel caso in cui non fosse tornata la luce entro le 17, il direttore di gara sarebbe stato costretto a interrompere definitivamente l'incontro a causa di mancanza di illuminazione necessaria. Per fortuna delle due squadre, la soluzione è stata trovata da Phil Turnbull, classe 1987: sabato e domenica centrocampista per Dunston, tutti gli altri giorni della settimana stimato... elettricista. Stavolta si è trovato al posto giusto nel momento giusto.