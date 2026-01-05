Manchester United, esonerato Ruben Amorim

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Manchester United ha annunciato l'esonero di Ruben Amorim: "Lo ringraziamo per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il futuro". Contro il Burnley, mercoledì 7 gennaio, in panchina ci sarà Darren Fletcher

Ruben Amorim è stato esonerato dal Manchester United oggi, lunedì 5 gennaio, dopo il pareggio in campionato contro il Leeds United. Questa mattina l'allenatore portoghese, arrivato nel novembre 2024, ha ricevuto la comunicazione di persona dal direttore sportivo Jason Wilcox e dall'amministratore delegato Omar Berrada . Il comunicato del club: " La dirigenza del club ha deciso con riluttanza che è il momento giusto per un cambiamento. Ciò darà alla squadra la migliore opportunità per concludere la Premier League al più alto livello possibile. Il club desidera ringraziare Ruben per il suo contributo e gli augura il meglio per il futuro". Annunciato anche il nome del sostituto ad interim: "Darren Fletcher prenderà il comando della squadra nella partita contro il Burnley di mercoledì".

Le dichiarazioni di Amorim dopo il pareggio di Leeds

Reduce da due deludenti pareggi contro Wolves e Leeds, l'allenatore portoghese aveva parlato così dopo l'ultima partita: "Io sono venuto qui per fare il manager del Manchester United, non semplicemente l’allenatore. Voglio che questo punto sia chiaro e che si sappia che sarà così per i prossimi 18 mesi, o fino a quando la dirigenza non deciderà di cambiare". Alla fine la dirigenza ha deciso. Amorim lascia la squadra al sesto posto con 31 punti, a sole tre lunghezze dal quarto occupato dal Liverpool. La scorsa stagione aveva raggiunto la finale di Europa League, rimediando una sconfitta nel derby inglese con il Tottenham.