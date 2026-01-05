Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Torna Calciomercato-L'Originale. Si parte da Milano, chiusura a San Martino di Castrozza

da stasera

Per raccontare la sessione invernale del mercato, a partire dal 5 gennaio su Sky e NOW torna “Calciomercato-L’Originale”, il grande classico dell’inverno che approfondirà le trattative, il dietro le quinte del mercato, ma anche la cronaca dai campi. Appuntamento con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna e tutti i loro ospiti. Riparte anche "Buongiorno Calciomercato", il podcast quotidiano di Gianluca Di Marzio su Sky Sport Insider

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Dal 5 gennaio al 2 febbraio, ogni giorno alle 23 dal lunedì al venerdì, su Sky e in streaming su NOW, si rinnova l’appuntamento tra i più attesi del periodo post natalizio: “Calciomercato – L’Originale”. La sessione invernale del mercato calcistico infiamma le serate di tifosi e appassionati e, per raccontare le manovre dei club italiani e internazionali, a partire da lunedì 5 gennaio su Sky e NOW torna il grande classico dell’inverno che, con il suo inconfondibile stile brillante, approfondirà le trattative, il dietro le quinte del mercato, ma anche la cronaca dai campi con collegamenti quotidiani dai ritiri delle squadre e dagli stadi in occasione degli studi pre e postpartita delle serate di Serie A e delle competizioni UEFA.

“Mi perdo la partita-L'individualista" la nuova canzone

La nuova stagione, in diretta dalle più suggestive località invernali d’Italia, vedrà protagonista, come di consueto, il trio formato da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, con tutti gli ospiti che giorno dopo giorno si alterneranno al loro fianco. Debutta la nuova canzone, Mi Perdo la Partita – l’individualista”, scritta da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio, che curerà la colonna sonora delle serate. La canzone ripercorre una schermaglia di coppia che non vuole troppi impegni per non perdersi una partita di calcio.

Si parte da Milano, poi Senigallia, Prato Nevoso e San Martino di Castrozza

Il programma - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli – attraverserà l’Italia, viaggiando da Senigallia (dal 12 al 16 gennaio) a Prato Nevoso (dal 19 al 23 gennaio), fino a Trentino – San Martino di Castrozza (dal 26 al 30 gennaio). Gli studi di Milano saranno protagonisti della settimana di apertura del mercato (dal 5 al 9 gennaio) e della giornata di chiusura della sessione, fissata per lunedì 2 febbraio. Calciomercato – L’Originale è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.

Su Sky Sport Insider c'è 'Buongiorno Calciomercato' il podcast esclusivo di Gianluca Di Marzio

Dal 5 gennaio riparte anche Buongiorno Calciomercato, il podcast quotidiano di Gianluca Di Marzio: ogni giorno una raffica di aggiornamenti per iniziare la giornata e scoprire le ultime notizie di calciomercato e tutto quello che succederà durante la giornata. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati. Durante tutto il mercato invernale, aggiornamenti costanti anche sugli account ufficiali di Sky Sport, Instagram, Facebook, X, YouTube, Tik Tok e WhatsApp.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato, news e trattative LIVE

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Torna Calciomercato-L'Originale

da stasera

Per raccontare la sessione invernale del mercato, a partire dal 5 gennaio su Sky e NOW torna...

Marotta: "Cancelo? Stiamo approfondendo"

inter

Il presidente nerazzurro prima di Inter-Bologna: "Su Cancelo stiamo approfondendo perché Dumfries...

Pisa, arriva Durosinmi per 9 milioni più bonus

Calciomercato

I toscani hanno chiuso l'accordo con il Viktoria Plzen per l'arrivo dell'attaccante nigeriano,...

Danilo: "Tornerei alla Juve in un'altra veste"

ex capitano

A un anno dall’addio, Danilo è tornato all’Allianz Stadium per salutare i tifosi prima di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE