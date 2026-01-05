Calciomercato, news e trattative LIVE

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta LIVE
Pisa, in arrivo Durosinmi dal Viktoria Plzen: tutti i dettagli
Il Pisa piazza il colpo dal Viktoria PlzenVai al contenuto
Udinese, l'arrivo di Arizala a Villa Stuart per le visite
Inter-Cancelo, come stanno le cose
Per il ritorno di Cancelo l'Inter lavora a un possibile scambio con l'Al-Hilal, con due nomi sul tavolo: Acerbi (ma il club arabo ha delle perplessità legate all'età del giocatore e De Vrij. Il giocatore guadagna 18mln netti e c'è anche la concorrenza del Barcellona
Marotta: "Cancelo opportunità che stiamo approfondendo"
Nel pre partita di Inter-Bologna il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato così a Sky Sport dell'obiettivo Cancelo: "E' un mercato fatto di opportunità. Siccome abbiamo un problema con Dumfries che sarà fuori per qualche mese, è evidente che dobbiamo vedere se ci sono opportunità. Questa la stiamo approfondendo, siamo ancora in una fase interlocutoria"
Il Galatasaray prepara l'offerta per Frattesi
Il Galatasaray fa sul serio per Davide Frattesi. I turchi sono pronti a investire oltre 30 milioni di euro (35 totali) con un possibile prestito con obbligo di riscatto, soluzione che piace all’Inter purché l’obbligo sia certo e non legato a condizioni. Il ragazzo non ha chiuso la porta alle sirene turche
Roma, attesa la risposta di Raspadori
In queste ore Raspadori darà una risposta. La Roma ha un accordo con l’Atletico per prestito con diritto. Ma non c'è ancora l'ok del giocatore