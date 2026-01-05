Calciomercato, news e trattative LIVE

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta LIVE

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. E riparte 'Calciomercato l'Originale', dal lunedì al venerdì alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

LIVE

Pisa, in arrivo Durosinmi dal Viktoria Plzen: tutti i dettagli

Il Pisa piazza il colpo dal Viktoria Plzen

Il Pisa piazza il colpo dal Viktoria Plzen

Vai al contenuto

Udinese, l'arrivo di Arizala a Villa Stuart per le visite

Inter-Cancelo, come stanno le cose

Per il ritorno di Cancelo l'Inter lavora a un possibile scambio con l'Al-Hilal, con due nomi sul tavolo: Acerbi (ma il club arabo ha delle perplessità legate all'età del giocatore e De Vrij. Il giocatore guadagna 18mln netti e c'è anche la concorrenza del Barcellona

Marotta: "Cancelo opportunità che stiamo approfondendo"

Nel pre partita di Inter-Bologna il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato così a Sky Sport dell'obiettivo Cancelo: "E' un mercato fatto di opportunità. Siccome abbiamo un problema con Dumfries che sarà fuori per qualche mese, è evidente che dobbiamo vedere se ci sono opportunità. Questa la stiamo approfondendo, siamo ancora in una fase interlocutoria"

Il Galatasaray prepara l'offerta per Frattesi

Il Galatasaray fa sul serio per Davide Frattesi. I turchi sono pronti a investire oltre 30 milioni di euro (35 totali) con un possibile prestito con obbligo di riscatto, soluzione che piace all’Inter purché l’obbligo sia certo e non legato a condizioni. Il ragazzo non ha chiuso la porta alle sirene turche

Roma, attesa la risposta di Raspadori

In queste ore Raspadori darà una risposta. La Roma ha un accordo con l’Atletico per prestito con diritto. Ma non c'è ancora l'ok del giocatore

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato, news e trattative LIVE

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Torna Calciomercato-L'Originale

da stasera

Per raccontare la sessione invernale del mercato, a partire dal 5 gennaio su Sky e NOW torna...

Marotta: "Cancelo? Stiamo approfondendo"

inter

Il presidente nerazzurro prima di Inter-Bologna: "Su Cancelo stiamo approfondendo perché Dumfries...

Pisa, arriva Durosinmi per 9 milioni più bonus

Calciomercato

I toscani hanno chiuso l'accordo con il Viktoria Plzen per l'arrivo dell'attaccante nigeriano,...

Danilo: "Tornerei alla Juve in un'altra veste"

ex capitano

A un anno dall’addio, Danilo è tornato all’Allianz Stadium per salutare i tifosi prima di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE