Calciomercato, news e trattative LIVE

Nel pre partita di Inter-Bologna il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato così a Sky Sport dell'obiettivo Cancelo: "E' un mercato fatto di opportunità. Siccome abbiamo un problema con Dumfries che sarà fuori per qualche mese, è evidente che dobbiamo vedere se ci sono opportunità. Questa la stiamo approfondendo, siamo ancora in una fase interlocutoria"