Crans Montana, Dos Santos ha salvato la fidanzata

Tra i feriti per l'incendio scoppiato la notte di Capodanno al locale "Le Constellation" di Crans Montana, il calciatore del Metz Tahirys Dos Santos ha salvato la fidanzata dalle fiamme: "Era riuscito a scappare, ma poi è tornato dentro quando si è reso conto che la fidanzata era rimasta intrappolata", ha raccontato l'agente. Sulle sue condizioni: "Ha ustioni sul 30% del corpo, anche alla nuca"

Emerge un risvolto sulla tragica notte di Capodanno vissuta da Tahirys Dos Santos , il 19enne terzino del Metz coinvolto nell'incendio del locale "Le Constellation" di Crans Montana . "Era riuscito a fuggire essendo al pianterreno, ma si è reso conto che la fidanzata era rimasta ancora intrappolata all'interno del locale. Così è tornato dentro per tirarla fuori dalle fiamme. Oltre a essere una vittima, Tahirys è un eroe", ha raccontato il suo agente Christophe Hutteau .

"Tahirys sta soffrendo terribilmente"

Sulle condizioni del ragazzo, ancora ricoverato a Stoccarda: "Non posso dire che Tahirys stia bene perché sta soffrendo terribilmente. Ha ustioni su circa il 30% del corpo. È stato ustionato sulla nuca e su gran parte del corpo. Bisognerà aspettare quattro o cinque giorni per saperne di più perché quando si tratta di ustioni i primi giorni sono cruciali in termini di infezioni e infezioni secondarie. Dobbiamo quindi essere cauti, ma ci sono comunque segnali positivi e incoraggianti. Siamo tutti al suo fianco".