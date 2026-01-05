Crans Montana, Dos Santos ha salvato la fidanzata

Incendio Crans Montana, dos Santos del Metz torna in discoteca e salva la fidanzataL'INCENDIO
Tra i feriti per l'incendio scoppiato la notte di Capodanno al locale "Le Constellation" di Crans Montana, il calciatore del Metz Tahirys Dos Santos ha salvato la fidanzata dalle fiamme: "Era riuscito a scappare, ma poi è tornato dentro quando si è reso conto che la fidanzata era rimasta intrappolata", ha raccontato l'agente. Sulle sue condizioni: "Ha ustioni sul 30% del corpo, anche alla nuca"
Emerge un risvolto sulla tragica notte di Capodanno vissuta da Tahirys Dos Santos, il 19enne terzino del Metz coinvolto nell'incendio del locale "Le Constellation" di Crans Montana. "Era riuscito a fuggire essendo al pianterreno, ma si è reso conto che la fidanzata era rimasta ancora intrappolata all'interno del locale. Così è tornato dentro per tirarla fuori dalle fiamme. Oltre a essere una vittima, Tahirys è un eroe", ha raccontato il suo agente Christophe Hutteau.
"Tahirys sta soffrendo terribilmente"
Sulle condizioni del ragazzo, ancora ricoverato a Stoccarda: "Non posso dire che Tahirys stia bene perché sta soffrendo terribilmente. Ha ustioni su circa il 30% del corpo. È stato ustionato sulla nuca e su gran parte del corpo. Bisognerà aspettare quattro o cinque giorni per saperne di più perché quando si tratta di ustioni i primi giorni sono cruciali in termini di infezioni e infezioni secondarie. Dobbiamo quindi essere cauti, ma ci sono comunque segnali positivi e incoraggianti. Siamo tutti al suo fianco".