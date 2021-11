Diego, il figlio di Napoli: gli speciali su Sky

Sky Sport ricorda Diego Armando Maradona - domani sarà un anno dalla sua scomparsa- con una serie di nuovi speciali in onda già da oggi sui canali Sky Sport e disponibili on demand, tra cui "Diego il figlio di Napoli" e il documentario "Maradona, morte di un D10"

Il 25 novembre 2021 sarà un anno senza Diego. Nel primo anniversario della morte di Maradona, Sky Sport dedica al Pibe de Oro una programmazione speciale già da oggi, con interviste, documentari, approfondimenti, per celebrare il campione argentino. Contenuti disponibili anche on demand con una sezione interamente dedicata.

Il nuovo speciale "Diego il figlio di Napoli"

Diego figlio di Napoli, Diego figlio di Maradona. Un anno dopo la scomparsa, il racconto di come Napoli ha vissuto il distacco dal suo figlio prediletto attraverso le parole del primogenito e di tutti coloro che “non hanno visto Maradona” ma sono cresciuti nel mito, tramandato di generazione in generazione. Uno speciale dedicato al campione argentino, simbolo immortale di una città che non lo dimenticherà mai. Lo stadio, i quartieri Spagnoli, i luoghi dove Maradona ha lasciato il segno, il culto dell’Idolo e il ricordo di chi, come nessun altro, ha avuto la possibilità di vivere un rapporto unico e profondo.

Lo speciale a cura di Massimo Ugolini in onda mercoledì 24 novembre alle ore 16 su Sky Sport Uno, alle ore 23 Sky Sport Football, a mezzanotte su Sky Sport Calcio. Il 25 novembre alle 13.45 e 17.45 su Sky Sport Uno, alle 14, 16, 19 e 22.15 su Sky Sport Calcio.