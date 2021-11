Tantissimi tifosi si sono riuniti ai Quartieri Spagnoli per una fiaccolata in ricordo di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre di un anno fa. Un gioco di luci bellissimo per omaggiare il più grande calciatore della storia del Napoli. Ecco le immagini più belle

NAPOLI OMAGGIA MARADONA, INAUGURATA LA SUA STATUA - DE LAURENTIIS: "DIEGO INDIMENTICABILE"