A caccia del terzo trionfo in Coppa Italia, la squadra di Italiano torna a disputare la finalissima a distanza di 51 anni. Ultima volta nel 1974, quando i rossoblù allenati da Bruno Pesaola vinsero ai rigori contro il Palermo. Era la squadra del mitico Bulgarelli e di bomber Savoldi, ma anche di Buso in porta e di Roberto Vieri (papà di Bobo). Ecco i giocatori in campo quel giorno allo stadio Olimpico

