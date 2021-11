Il presidente del Napoli ricorda Maradona, a un anno dalla sua scomparsa: "Un mito come lui non si discute, non c'è nessuno che possa imitarlo". E a margine dell'inaugurazione della statua dedicata a Diego all'esterno dello stadio, annuncia: "Ne faremo costruire altre anche all'interno, così che il calciatori possano toccare le mani o i piedi del dio del calcio"

Nel primo anniversario della sua scomparsa, tanti tifosi napoletani si sono riuniti ai Quartieri Spagnoli per celebrare la memoria di Diego Armando Maradona, davanti al murales che ritrae il campione argentino con la maglia azzurra. Incontro al quale ha partecipato anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha voluto ricordare così Maradona: "Il mito non si discute, come gli dei dell'Olimpo, non c'è attore che possa imitarlo, lui è il Pibe de Oro e sempre lo rimarrà. E' un peccato non averlo con noi. A volte veniamo considerati severi nel gestire i calciatori del Napoli, ma in questo momento è giusto così. Maradona sprigiona ancora tanta energia, vedete quanti li adorano, dall'Argentina sono venuti 300 tifosi del Boca, bisogna fare un plauso a tutte queste persone venute per adorare il proprio idolo".