Fatale un arresto cardiaco nel corso di una partitella sul campo "Beppe Viola" di via Palatucci, a Torino. Il diciottenne camerunese giocava con il Cit Turin ed era stato convocato per il raduno della Rappresentativa Regionale U-19 di Piemonte e Valle d’Aosta

Non ce l'ha fatta Adrien Sandjo, il giovane calciatore camerunese vittima di un malore sul campo durante una partitella nel corso del raduno della rappresentativa regionale Under 19 Piemonte e Valle d'Aosta. Aveva soltanto 18 anni, la tragedia si è consumata ieri a Torino, sul campo Beppe Viola di via Palatucci. Il giovane è andato in arresto cardiaco, accasciandosi a terra: prontamente soccorso con il defibrillatore, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Molinette. Ricoverato in prognosi riservata, è stato sottoposto a Ossigenazione extracorporea a membrana (Ecmo).