José Mourinho commissario tecnico della Nigeria? Un sogno natalizio quello delle Super Aquile che avevano pensato all'attuale allenatore della Roma per la panchina della Nazionale in vista della Coppa d'Africa . A raccontare il contatto con Mourinho è stato il presidente della federcalcio nigeriana, Amaju Pinnick : "Non posso dirvi che non ci abbiamo parlato perché lo abbiamo fatto - spiega al quotidiano This Nigeria - Il nostro Ministro dello Sport ha parlato con Mourinho e non credo che ci sia qualcosa di sbagliato". Lo Special One, tuttavia, ha rifiutato l'offerta della federcalcio nigeriana che era disposta anche a fargli un contratto a tempo soltanto per la Coppa d'Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022 in Camerun.

Mourinho: "Il futuro della Roma deve essere roseo"

Intanto Mourinho, attraverso i canali social della Roma, ha mandato il suo messaggio d'auguri ai tifosi giallorossi: "La cosa più importante in questo periodo è riuscire a passare le feste in salute e in tranquillità - spiega lo Special One - Speriamo che il 2022 ci dia la possibilità di aggiungere altri step nella costruzione di una Roma che non solo amerete, ma che vi farà sentire orgogliosi di quello che potrà realizzare". L'allenatore portoghese ha parlato anche degli obiettivi della Roma: "Il futuro deve essere roseo. Ovviamente sogno di vincere, perchè è nella mia natura, nella mia storia. Non sono solo felice di migliorare e di creare le basi per il futuro. Voglio anche vincere. Quando sono arrivato qui, le cose sono stato subito molto chiare. Il tempo non è un concetto vuoto, ma una parola che significa molto. Per lavorare con il tempo c'è bisogno dell'empatia e vi assicuro che qui c'è e non è fine a se stessa. Per me è un orgoglio e un onore lavorare per la Roma e per voi tifosi".