E' morto Calisto Tanzi, fu proprietario del Parma

E' morto a 83 anni Calisto Tanzi . Imprenditore, fu proprietario del Parma dal 1989 al 2003 . Sotto la sua presidenza, il club emiliano approdò in Serie A, per poi vincere diversi trofei nazionali e internazionali. Due Coppe Uefa , nel 1995 e nel 1999, una Coppa delle Coppe nel 1993 e nello stesso anno la Supercoppa europea. A livello nazionale vinse tre Coppe Italia nel '92, '99 e 2002 e una Supercoppa italiana nel '99. Non solo calcio per Tanzi: fu infatti tra i primi imprenditori a legare il proprio marchio allo sport attraverso le sponsorizzazioni: dalla Formula 1 allo sci.

Il crac Parmalat nel 2003

Il nome di Calisto Tanzi è inevitabilmente legato anche alle vicende finanziarie e giudiziarie dell'azienda da lui fondata, la Parmalat. Il crac finanziario della società esplose nel 2003, quando emerse un ammanco nei conti di circa 14 miliardi di euro. Il crollo finanziario della Parmalat costò l'azzeramento del patrimonio azionario dei piccoli azionisti, mentre chi investì in bond ottenne solo un parziale riscarcimento. Per la vicenda del crac Parmalat Tanzi fu condannato in via definitiva per aggiotaggio e bancarotta fraudolenta.