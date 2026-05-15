Il Ct giapponese Hajime Moriyasu ha annunciato i 26 convocati per la Kirin Challenge Cup (31 maggio contro l'Islanda a Tokyo) e soprattutto per i Mondiali dall'11 giugno al 19 luglio. Presente il portiere del Parma, Zion Suzuki, così come gli ex Serie A Tomiyasu (Ajax), Kamada (Crystal Palace) e il 39enne Nagatomo (FC Tokyo) a caccia del record di presenze coi 'Samurai Blu'
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C'è anche Yuto Nagatomo tra i convocati del Giappone per la Kirin Challenge Cup (31 maggio contro l'Islanda a Tokyo) e soprattutto per i Mondiali dall'11 giugno al 19 luglio. Classe 1986, ex Cesena e Inter, il terzino trova spazio tra i 26 giocatori annunciati dal Ct Hajime Moriyasu per il torneo in Nord America. Attualmente a quota 144 presenze in Nazionale, Nagatomo insegue il recordman all-time Yasuhito Endo (152). Non è l'unico volto noto in Italia tra i 'Samurai Blu' che rivedremo in estate: presente il portiere Zion Suzuki (Parma), lui come le vecchie conoscenze Tomiyasu (oggi all'Ajax) e Kamada (Crystal Palace).
I convocati del Giappone
PORTIERI
- HAYAKAWA Tomoki (Kashima Antlers)
- OSAKO Keisuke (Sanfrecce Hiroshima)
- SUZUKI Zion (Parma)
DIFENSORI
- NAGATOMO Yuto (FC Tokyo)
- TANIGUCHI Shogo (Sint-Truiden)
- ITAKURA Kou (Ajax)
- WATANABE Tsuyoshi (Feyenoord)
- TOMIYASU Takehiro (Ajax)
- ITO Hiroki (Bayern Monaco)
- SEKO Ayumu (Le Havre)
- SUGAWARA Yukinari (Werder Brema)
- SUZUKI Junnosuke (Copenaghen)
CENTROCAMPISTI/ATTACCANTI
- ENDO Wataru (Liverpool)
- ITO Junya (Genk)
- KAMADA Daichi (Crystal Palace)
- OGAWA Koki (Nec Nijmegen)
- MAEDA Daizen (Celtic)
- DOAN Ritsu (Eintracht Francoforte)
- UEDA Ayase (Feyenoord)
- TANAKA Ao (Leeds)
- NAKAMURA Keito (Reims)
- SANO Kaishu (Mainz)
- KUBO Takefusa (Real Sociedad)
- SUZUKI Yuito (Friburgo)
- SHIOGAI Kento (Wolfsburg)
- GOTO Keisuke (Sint-Truiden)