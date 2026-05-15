Il Ct giapponese Hajime Moriyasu ha annunciato i 26 convocati per la Kirin Challenge Cup (31 maggio contro l'Islanda a Tokyo) e soprattutto per i Mondiali dall'11 giugno al 19 luglio. Presente il portiere del Parma, Zion Suzuki, così come gli ex Serie A Tomiyasu (Ajax), Kamada (Crystal Palace) e il 39enne Nagatomo (FC Tokyo) a caccia del record di presenze coi 'Samurai Blu'

C'è anche Yuto Nagatomo tra i convocati del Giappone per la Kirin Challenge Cup (31 maggio contro l'Islanda a Tokyo) e soprattutto per i Mondiali dall'11 giugno al 19 luglio. Classe 1986, ex Cesena e Inter, il terzino trova spazio tra i 26 giocatori annunciati dal Ct Hajime Moriyasu per il torneo in Nord America. Attualmente a quota 144 presenze in Nazionale, Nagatomo insegue il recordman all-time Yasuhito Endo (152). Non è l'unico volto noto in Italia tra i 'Samurai Blu' che rivedremo in estate: presente il portiere Zion Suzuki (Parma), lui come le vecchie conoscenze Tomiyasu (oggi all'Ajax) e Kamada (Crystal Palace).



I convocati del Giappone

PORTIERI

HAYAKAWA Tomoki (Kashima Antlers)

Tomoki (Kashima Antlers) OSAKO Keisuke (Sanfrecce Hiroshima)

Keisuke (Sanfrecce Hiroshima) SUZUKI Zion (Parma)

DIFENSORI

NAGATOMO Yuto (FC Tokyo)

Yuto (FC Tokyo) TANIGUCHI Shogo (Sint-Truiden)

Shogo (Sint-Truiden) ITAKURA Kou (Ajax)

Kou (Ajax) WATANABE Tsuyoshi (Feyenoord)

Tsuyoshi (Feyenoord) TOMIYASU Takehiro (Ajax)

Takehiro (Ajax) ITO Hiroki (Bayern Monaco)

Hiroki (Bayern Monaco) SEKO Ayumu (Le Havre)

Ayumu (Le Havre) SUGAWARA Yukinari (Werder Brema)

Yukinari (Werder Brema) SUZUKI Junnosuke (Copenaghen)

CENTROCAMPISTI/ATTACCANTI