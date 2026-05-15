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Giappone, i convocati per i Mondiali 2026: ci sono Suzuki e Nagatomo

Mondiali

Il Ct giapponese Hajime Moriyasu ha annunciato i 26 convocati per la Kirin Challenge Cup (31 maggio contro l'Islanda a Tokyo) e soprattutto per i Mondiali dall'11 giugno al 19 luglio. Presente il portiere del Parma, Zion Suzuki, così come gli ex Serie A Tomiyasu (Ajax), Kamada (Crystal Palace) e il 39enne Nagatomo (FC Tokyo) a caccia del record di presenze coi 'Samurai Blu'

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C'è anche Yuto Nagatomo tra i convocati del Giappone per la Kirin Challenge Cup (31 maggio contro l'Islanda a Tokyo) e soprattutto per i Mondiali dall'11 giugno al 19 luglio. Classe 1986, ex Cesena e Inter, il terzino trova spazio tra i 26 giocatori annunciati dal Ct Hajime Moriyasu per il torneo in Nord America. Attualmente a quota 144 presenze in Nazionale, Nagatomo insegue il recordman all-time Yasuhito Endo (152). Non è l'unico volto noto in Italia tra i 'Samurai Blu' che rivedremo in estate: presente il portiere Zion Suzuki (Parma), lui come le vecchie conoscenze Tomiyasu (oggi all'Ajax) e Kamada (Crystal Palace). 


I convocati del Giappone

PORTIERI

  • HAYAKAWA Tomoki (Kashima Antlers)
  • OSAKO Keisuke (Sanfrecce Hiroshima)
  • SUZUKI Zion (Parma)

DIFENSORI

  • NAGATOMO Yuto (FC Tokyo)
  • TANIGUCHI Shogo (Sint-Truiden)
  • ITAKURA Kou (Ajax)
  • WATANABE Tsuyoshi (Feyenoord)
  • TOMIYASU Takehiro (Ajax)
  • ITO Hiroki (Bayern Monaco)
  • SEKO Ayumu (Le Havre)
  • SUGAWARA Yukinari (Werder Brema)
  • SUZUKI Junnosuke (Copenaghen)

CENTROCAMPISTI/ATTACCANTI

  • ENDO Wataru (Liverpool)
  • ITO Junya (Genk)
  • KAMADA Daichi (Crystal Palace)
  • OGAWA Koki (Nec Nijmegen)
  • MAEDA Daizen (Celtic)
  • DOAN Ritsu (Eintracht Francoforte)
  • UEDA Ayase (Feyenoord)
  • TANAKA Ao (Leeds)
  • NAKAMURA Keito (Reims)
  • SANO Kaishu (Mainz)
  • KUBO Takefusa (Real Sociedad)
  • SUZUKI Yuito (Friburgo)
  • SHIOGAI Kento (Wolfsburg)
  • GOTO Keisuke (Sint-Truiden)

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