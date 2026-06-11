Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Real Madrid, José Mourinho è il nuovo allenatore: le news

Mou bis al real

Ora è ufficiale: inizia il secondo capitolo dell'avventura di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. L'allenatore portoghese, dopo aver interrotto il suo rapporto con il Benfica, ha firmato con i Blancos un contratto fino al 2029

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

José Mourinho è di nuovo l'allenatore del Real Madrid. Si attendeva solo l'ufficialità, dopo la vittoria delle elezioni di Florentino Perez che resterà al comando fino al 2030, e a partire dal 13 luglio lo 'Special One' potrà iniziare il suo secondo capitolo ai Blancos. "Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi giovedì 11 giugno e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare José Mourinho allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029. José Mourinho si unirà al Real Madrid il 13 luglio, giorno di inizio della preparazione pre-campionato", si legge nel comunicato del club spagnolo.

Liga: Altre Notizie

Real Madrid, Florentino Perez ancora presidente

LE ELEZIONI

Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009,...

Mbappé: "Per Arbeloa sono il quarto attaccante"

real madrid

Il francese si difende dalle critiche: "Non ho giocato perché l'allenatore mi ha detto che sono...

Florentino annuncia elezioni: "Non mi dimetto"

real madrid

Il numero uno del Real, in una conferenza stampa straordinaria, ha annunciato di aver avviato le...

Flick perde il padre: "Non sapevo se dirlo ma..."

Liga

Il lutto dell'allenatore blaugrana è arrivato nel giorno che ha consegnato al Barcellona la sua...

Stasera il Clasico Barça-Real: Mbappé non ci sarà

Liga

Alle 21 andrà in scena il "Clasico" tra Barcellona e Real Madrid: ai blaugrana basta un punto e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE