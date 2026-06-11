Ora è ufficiale: inizia il secondo capitolo dell'avventura di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. L'allenatore portoghese, dopo aver interrotto il suo rapporto con il Benfica, ha firmato con i Blancos un contratto fino al 2029

José Mourinho è di nuovo l'allenatore del Real Madrid. Si attendeva solo l'ufficialità, dopo la vittoria delle elezioni di Florentino Perez che resterà al comando fino al 2030, e a partire dal 13 luglio lo 'Special One' potrà iniziare il suo secondo capitolo ai Blancos. "Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi giovedì 11 giugno e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare José Mourinho allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029. José Mourinho si unirà al Real Madrid il 13 luglio, giorno di inizio della preparazione pre-campionato", si legge nel comunicato del club spagnolo.