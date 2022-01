Sergio Mattarella si prepara a lasciare il Quirinale dopo sette anni. Ma il Presidente, nel suo ultimo discorso di fine anno, non ha solo tracciato un bilancio del suo mandato. Anzi, al contrario, non ha rinunciato a guardare al futuro, lanciando un forte messaggio di speranza. E guardando al domani ha chiaramente indicato chi saranno i protagonisti: i giovani. “Pensando al futuro della nostra società, mi torna alla mente lo sguardo di tanti giovani che ho incontrato in questi anni. Giovani che si impegnano nel volontariato, giovani che si distinguono negli studi, giovani che amano il proprio lavoro, giovani che – come è necessario - si impegnano nella vita delle istituzioni, giovani che vogliono apprendere e conoscere, giovani che emergono nello sport, giovani che hanno patito a causa di condizioni difficili e che risalgono la china imboccando una strada nuova.” Ricordare i giovani che emergono nello sport, citazione solo all’apparenza piccola, dà una grande dignità a un intero movimento che mai come quest’anno ha fatto esultare tutta l’Italia. Lo sport come uno dei tanti ingredienti per far crescere un paese.