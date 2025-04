L'imprenditore veneto aveva 91 anni. Fu l'ultimo presidente a guidare il club rossonero prima dell'epopea di Silvio Berlusconi. In precedenza aveva guidato il Vicenza di Paolo Rossi a uno storico secondo posto in campionato nel 1977-78

Il calcio piange Giuseppe Farina. L'ex presidente del Vicenza e del Milan (fu l'ultimo presidente prima dell'arrivo di Silvio Berlusconi), è morto oggi a 91 anni (ne avrebbe compiuti 92 il prossimo 25 luglio). Nato a Gambellara, in provincia di Vicenza nel 1933, ha sempre avuto il calcio nel sangue. Guidò infatti ben 12 club: Milan, Padova, Vicenza, Audace, Valdagno, Legnago, Schio, Rovigo, Belluno, Rovereto, Modena e Palù. Le sue esperienze più significative nel mondo dello sport sono state quelle con il Vicenza e il Milan. Nella stagione del 1977-78, ha condotto il Vicenza a uno storico secondo posto con Paolo Rossi capocannoniere con 24 gol. Nel gennaio del 1982 acquistò il Milan, che venne però retrocesso in Serie B al termine di quella stagione. Con Castagner in panchina, i rossoneri vennero promossi in A l'anno successivo. A causa di una situazione finanziaria precaria del club, nel 1986 Farina fu costretto a dimettersi dal ruolo di presidente. Pochi mesi dopo l'addio di Giussy, venne comprato da Silvio Berlusconi.