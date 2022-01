L'allenatore dell'Inter commenta il successo in Supercoppa italiana contro la Juve: "Non ci hanno creato tante difficoltà ma hanno giocato da Juve ed è sempre dura batterli ma la nostra vittoria è meritata". Su Sanchez: "Tutti vogliono giocare e io devo scegliere di volta in volta". La visita di Zhang: "Era molto felice e ci ha fatto i complimenti nello spogliatoio"