Non solo Simone Inzaghi e tutti i giocatori dell'Inter, anche e soprattutto il presidente nerazzurro Steven Zhang si gode il primo trofeo stagionale vinto dalla sua squadra grazie al successo in Supercoppa ottenuto al termine di una gara infinita contro la Juventus e decisa (2-1) dal gol all'ultimo secondo di Alexis Sanchez: "Questo è un momento speciale per noi, siamo davvero contenti - dice a Inter Tv - La squadra ha giocato molto bene, siamo anche primi in campionato, questo trofeo è frutto del grandissimo lavoro fatto da tutti quanti, dal mister ai giocatori, quindi sono davvero molto contento. Questa vittoria arriva in un momento così difficile per il calcio e ci dà speranza ed energia per il futuro".