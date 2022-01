1/10 ©LaPresse

Simone Inzaghi è diventato l'allenatore che ha battuto in più occasioni la Juventus in una Finale dal 1929/30: per l'attuale tecnico dell'Inter tutte le tre vittorie sono arrivate in Supercoppa. L'abbraccio tra l'allenatore e il protagonista della partita, Sanchez: il gol del cileno allo scadere dei supplementari ha regalato all'allenatore il primo titolo sulla panchina nerazzurra