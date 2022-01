"Indovini chi le ho preso? Mara.. Marado... Maradona". Camillo Milli, milanese, classe 1929, è stato soprattutto un attore di teatro, allievo di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano e poi di casa allo Stabile di Genova, diretto più volte da Luigi Squarzina. Ma rimarrà per sempre nell'immaginario collettivo come il presidente Borlotti della Longobarda di Oronzo Canà ne "L'allenatore nel pallone", firmato da Sergio Martino nel 1984. Un cult assoluto della commedia pallonara all'italiana, in cui Milli interpreta alla perfezione la figura del tipico "padre-padrone" dei mitici anni '80, nell'epoca in cui la Serie A verrà ribattezzata "Il Campionato più bello del mondo". E Milli se ne va proprio nei giorni del calciomercato, lui che in un solo pomeriggio fu vicino a prendere Platinì, Rummenigge e Maradona... ma che alla fine si limiterà a svendere i "gioielli incedibili" Falchetti e Mengoni, per la disperazione di Canà. Protagonista, poi, del "ricatto" finale al suo tecnico, forzato a tenere in panchina Aristoteles nella partita decisiva perché il club non può permettersi un'altra stagione nella massima serie ("Perdere e perderemo"). Un gioiello anche il ruolo del cardinale ne "Il marchese del Grillo" (1981) di Mario Monicelli, al fianco di Alberto Sordi. Malato da tempo, l'attore è morto a Genova a pochi giorni di distanza dalla scomparsa della moglie.