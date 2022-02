La squadra allenata da Vincenzo Montella si è imposta per 3-1 sul campo del Rizespor grazie alla doppietta di Super Mario, che continua a mandare segnali a Mancini. Per l'attaccante classe 1990 si tratta dell'undicesimo gol stagionale

Altri due gol e tre punti per l'Adana Demirspor. Continua il momento positivo di Mario Balotelli, che nella 24^ giornata di Super Lig ha realizzato una doppietta che ha consentito alla sua squadra di imporsi per 3-1 sul campo del Rizespor. Il numero 9 della squadra allenata da Vincenzo Montella, che ha recentemente preso parte allo stage della Nazionale italiana a Coverciano, continua a mandare segnali al CT Mancini e spera in una convocazione per gli spareggi del prossimo marzo valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar.