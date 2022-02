L'addio col pasillo de honor

Borja Navarro - di mestiere anche insegnante scolastico - ha deciso di donare il midollo alla madre: "La prima cosa che si fa in questi casi, quando è già noto che è necessario un trapianto dopo diversi cicli di chemio, è cercare un donatore il più compatibile possibile - continua lui -. Mia madre ne aveva uno in Italia, ma alla fine non è riuscita a portarlo a termine a causa di alcuni problemi. Ed è per questo che mi sono offerto". Ex attaccante dello Sporting Gijon, due le sue presenze in carriera in Liga nel 2010. Nella sua storia calcistica ha giocato anche in Thailandia. La sua ultima squadra, nelle serie inferiori, è stato il Caudal Deportivo: capitano, sette anni lì con 181 partite giocate e 52 gol. La donazione del midollo non è sinonimo di addio al calcio, ma lui a 31 anni ha comunque deciso di smettere anche per aiutare la madre durante il percorso: "È vero che la decisione non la attribuisco solo a quanto accaduto - le sue parole -, ma è anche vero che, se non fosse successo niente, non mi sarei ancora ritirato". Proprio contro il suo ex Sporting Gijon (la squadra riserve dove aveva giocato tanti anni) è avvenuto il suo addio al calcio. Non in campo, pronto a segnare di nuovo, ma in jeans e cappotto, passando tra due ali di giocatori che lo hanno omaggiato con un doveroso pasillo de honor, quello riservato ai grandi campioni. Come lui.