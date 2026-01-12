Adidas svela il Pallone Ufficiale in edizione limitata per celebrare i 25 anni di partnership con la UEFA Champions League. Un omaggio alla storia della competizione con una rivisitazione moderna dell'originale Adidas Finale 1: stessi colori e stessa grafica del 2001 con un moderno effetto cangiante. Il pallone sarà utilizzato nella settima e ottava giornata

Adidas ha svelato un pallone speciale in edizione limitata per celebrare i 25 anni di partnership con la Champions League. Si tratta di una rivisitazione dell'originale pallone FINALE 1, riprogettato per il calcio di oggi. Stessi colori, stessa grafica con l'aggiunta di un effetto cangiante che passa dal nero al viola a seconda dell'angolazione e costruzione termosaldata senza cuciture. Per l'occasione è stato pensato anche un logo particolare per il 25° anniversario della collaborazione tra la più importante competizione europea per club e l'azienda tedesca. Per il lancio della sfera sono stati riuniti grandi campioni attuali e del passato, da Zinedine Zidane a Ousmane Dembelé, da Lionel Messi a Lamine Yamal, passando per Toni Kroos, Jude Bellingham e Mohamed Salah.